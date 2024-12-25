Заслуженный лётчик СССР назвал возможные причины крушения самолёта в Актау

«У меня такое впечатление, что самолёт был практически неуправляемый. Он шёл на снижение, вроде к посадке готов, но снижение очень крутое. И только в самый последний момент была попытка немножко выровнять самолёт перед землёй. Мне кажется, что это неуправляемая машина», — поделился Заболотский.
Он предположил, что причиной мог стать отказ управления.
«Отказ управления или что-то ещё. Тут только гадать остаётся. Но то, что машина была неуправляемая, — это точно», — добавил эксперт.
Пассажирский самолёт разбился у казахстанского города Актау.
Утверждается, что самолёт перед падением подал сигнал ЧС.
Причиной падения самолёта в Актау могло стать столкновение с птицами.