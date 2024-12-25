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Заслуженный лётчик СССР назвал возможные причины крушения самолёта в Актау

Заслуженный лётчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский в беседе с RT назвал возможные причины крушения пассажирского самолёта в Актау, следовавшего рейсом Баку — Грозный.

Источник: РИА "Новости"

«У меня такое впечатление, что самолёт был практически неуправляемый. Он шёл на снижение, вроде к посадке готов, но снижение очень крутое. И только в самый последний момент была попытка немножко выровнять самолёт перед землёй. Мне кажется, что это неуправляемая машина», — поделился Заболотский.

Он предположил, что причиной мог стать отказ управления.

«Отказ управления или что-то ещё. Тут только гадать остаётся. Но то, что машина была неуправляемая, — это точно», — добавил эксперт.

Пассажирский самолёт разбился у казахстанского города Актау.

Утверждается, что самолёт перед падением подал сигнал ЧС.

Причиной падения самолёта в Актау могло стать столкновение с птицами.