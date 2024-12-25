Жительница Минского района схватила контролера за волосы из-за неоплаты проезда

Кондуктор сказала об этом жительнице Минского района, однако та ничего не ответила и пошла в сторону выхода. Но из автобуса выходить не спешила. Женщина дождалась пока контролеры выйдут и осталась в транспорте. Заметив это, контролеры попросили водителя открыть переднюю дверь, подошли к фигурантке и попросили пройти с ними для составления протокола об административном правонарушении. Пассажирка отказалась, начала громко кричать, оскорбляла женщину-контролера, которая вызвала милицию.