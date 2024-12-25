Жительница Минского района схватила контролера за волосы из-за неоплаты проезда. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.
Сообщается, что 29-летняя фигурантка вечером ехала в автобусе № 127. По причине того, что ее ребенок нашел в салоне автобуса прокомпостированный билет, она решила сэкономить и не платить за проезд. На остановке «Шейпичи» в транспорт зашли контролеры. Обвиняемая предъявила найденный талон. Выяснилось, что он был прокомпостирован дважды — в первый раз ранним утром.
Кондуктор сказала об этом жительнице Минского района, однако та ничего не ответила и пошла в сторону выхода. Но из автобуса выходить не спешила. Женщина дождалась пока контролеры выйдут и осталась в транспорте. Заметив это, контролеры попросили водителя открыть переднюю дверь, подошли к фигурантке и попросили пройти с ними для составления протокола об административном правонарушении. Пассажирка отказалась, начала громко кричать, оскорбляла женщину-контролера, которая вызвала милицию.
Сказано, что на остановке «Тростенецкая» обвиняемая вышла из автобуса и быстрым шагом пошла в сторону автовокзала «Восточный». Сотрудница «Минсктранса» пошла за ней, просила остановиться и дождаться приезда сотрудников милиции.
«Вдруг фигурантка обернулась и, нецензурно выражаясь, схватила контролера за волосы, силой потянув вниз», — говорится в сообщении.
Фигурантку задержали сотрудники милиции и доставили в Ленинское РУВД. В отношении женщины завели уголовное дело. Она признала полностью вину, раскаялась в содеянном, извинилась перед потерпевшей.
Старший помощник прокурора Ленинского района Василий Богданов отметил, что суд признал женщину виновной в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности. На основании части 1 статьи 366 Уголовного кодекса ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин, или 2800 рублей. Также обвиняемая должна выплатить 100 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
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