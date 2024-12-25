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До 14 человек выросло число пострадавших в авиакатастрофе под Актау

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. Число пострадавших в авиакатастрофе под Актау выросло до 14 человек, сообщает Минздрав.

Источник: Sputnik.kz

«25.12.2024 г. в 10:58 поступил вызов 1 категориии срочности (на борту самолета взорвался балон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф). Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек».

сообщили в ведомстве.

На сейчас в областную больницу доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных 5-х тяжелые госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступил ребенок 11 лет проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще 1 ребенка 16 лет.

МЧС