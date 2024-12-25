До 14 человек выросло число пострадавших в авиакатастрофе под Актау

На сейчас в областную больницу доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных 5-х тяжелые госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступил ребенок 11 лет проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще 1 ребенка 16 лет.