В столовой на базе отдыха под Омском обнаружили кишечную палочку

Фальсификация молочной продукции. Используемый сыр полутвёрдый «Российский» от ООО «Фермерские продукты» (Московская область) не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов, что свидетельствует о замене молочных жиров растительными.