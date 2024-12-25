В столовой на базе отдыха под Омском обнаружили кишечную палочку

Роспотребнадзор выявил серьёзные нарушения в ресторане «Лада». По итогам эпидемиологического расследования обнаружено несоответствие продукции и условий её приготовления санитарным нормам.
Фальсификация молочной продукции. Используемый сыр полутвёрдый «Российский» от ООО «Фермерские продукты» (Московская область) не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов, что свидетельствует о замене молочных жиров растительными.
Нарушения микробиологической безопасности. В готовых блюдах (различные салаты, свежие нарезки овощей, морс) обнаружены бактерии группы кишечной палочки и мезофильные микроорганизмы, опасные для здоровья.
Грубое нарушение санитарных норм. На кухонной утвари, в частности на супнице, обнаружены следы кишечной палочки (E. coli), что указывает на фекальное загрязнение и несоблюдение гигиенических норм.
Деятельность ресторана приостановлена. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль и продолжает расследование.
Ранее сообщалось, что на загородной базе отдыха, на которой расположен ресторан, отравились 42 человека.