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Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.

Кадыров Рамзан