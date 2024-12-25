Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау

Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.