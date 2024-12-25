В Омске поймали юношу, взламывавшего аккаунты на «Госуслугах»

Выяснилось, что молодой человек нашёл способ зарабатывать деньги через один из мессенджеров. Он купил список телефонных номеров, зарегистрированных на портале Госуслуг, а затем приобрёл сим-карты и восстанавливал доступ к аккаунтам пользователей. Полученные данные он продавал другим мошенникам, которые оформляли онлайн-займы на граждан. За свои услуги парень получал оплату в криптовалюте.