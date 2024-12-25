В Омске поймали юношу, взламывавшего аккаунты на «Госуслугах»

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями управления МВД России по Омской области остановили незаконную деятельность 18-летнего жителя Омска. Его подозревают в мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной информации.
Выяснилось, что молодой человек нашёл способ зарабатывать деньги через один из мессенджеров. Он купил список телефонных номеров, зарегистрированных на портале Госуслуг, а затем приобрёл сим-карты и восстанавливал доступ к аккаунтам пользователей. Полученные данные он продавал другим мошенникам, которые оформляли онлайн-займы на граждан. За свои услуги парень получал оплату в криптовалюте.
Во время обыска, проведённого с поддержкой Росгвардии, полицейские изъяли смартфоны, банковские карты, сим-карты и другие электронные устройства.
Следователи из специализированного отдела УМВД России по Омской области возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к информации (ч. 1 ст. 159 и ч. 2 ст. 272 УК РФ). По предварительным данным, задержанный может быть причастен к 50 случаям хищений денег со счетов граждан. На время расследования ему назначили меру пресечения — подписку о невыезде.