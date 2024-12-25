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Средняя зарплата в Уфе в 2025 году может достигнуть почти 94 тысяч рублей

В Уфе в 2025 году средняя зарплата составит 93,8 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе средняя зарплата может достичь 93,8 тысяч рублей. Такой прогноз на 2025 год дали в столичной администрации.

По словам замглавы мэрии Агарагима Кагиргаджиева, за 2024 год уровень зарплат достигнет 85,3 тысячи рублей с темпом роста 115%. Учитывая данные показатели, на средних и крупных предприятиях Уфы доход работников может составлять от 92,1 до 110,4 рублей.

Добавим, что средняя зарплата в Башкирии на сегодняшний день находится на уровне 66 тысяч рублей.

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