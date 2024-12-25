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В Приморье осудили мошенника, обманувшего 29 человек на 42 млн рублей

Мужчина отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке осужден мошенник, обманувший 29 жителей краевой столицы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, с августа 2019 года по март 2023 года мужчина втирался в доверие к жителям Владивостока, предлагая услуги по закупке техники и аксессуаров из Китая по ценам значительно ниже рыночных. Он создал сайт, обещая поставку товаров, однако после получения денежных средств от клиентов обязательства не исполнил. В некоторых случаях мошенник встречался с покупателями лично, уверяя их, что товары будут доставлены.

«Ущерб, причиненный 29 потерпевшим, превысил 42 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Преступления носили систематический характер, обвиняемый продолжал свою деятельность в течение нескольких лет.

Обвиняемый на суде не признал своей вины, утверждая, что между ним и потерпевшими были лишь гражданско-правовые отношения в сфере бизнеса, и что он просто не смог выполнить свои обязательства по независящим от него причинам. Однако прокуратура представила неоспоримые доказательства того, что мужчина не намеревался выполнять свои обязательства с самого начала, а возвращение некоторых средств потерпевшим носило характер частичных возмещений для сокрытия следов преступлений.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил мошенника к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По решению суда вопрос о возмещении ущерба будет решаться самостоятельно в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу.