В Приморье осудили мошенника, обманувшего 29 человек на 42 млн рублей

Обвиняемый на суде не признал своей вины, утверждая, что между ним и потерпевшими были лишь гражданско-правовые отношения в сфере бизнеса, и что он просто не смог выполнить свои обязательства по независящим от него причинам. Однако прокуратура представила неоспоримые доказательства того, что мужчина не намеревался выполнять свои обязательства с самого начала, а возвращение некоторых средств потерпевшим носило характер частичных возмещений для сокрытия следов преступлений.