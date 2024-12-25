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На место крушения самолета прибыл аким Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай находится на месте крушения самолета возле Актау, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: Пресс-служба акимата Мангистауской области

«Глава региона ознакомился с деталями происшествия и ходом спасательных работ. Также аким области дал соответствующие поручения компетентным органам и подчеркнул, что все принимаемые меры будут на его личном контроле», — указывается в информации.

Как сообщалось, возле Актау упал самолет. На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС РК.

В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили, что потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением «Баку-Грозный». Борт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

На 12:28 силами МЧС пожар ликвидирован полностью. На месте работают медики и психологи. По данным Министерства транспорта Казахстана, по предварительной информации азербайджанской стороны, на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа.

МЧС