После разлива мазута на Кубани нашли еще двух погибших дельфинов

После разлива мазута на Кубани нашли еще два погибших дельфина, сообщает пресс-служба Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».
Всего с 15 декабря на пляжах Краснодарского края обнаружили более 20 дельфинов, причиной гибели которых могут быть нефтепродукты. Так, в Новороссийске 24 декабря нашли две погибших азовки.
Уточняется, что смерть одной из них может быть связана с разливом мазута, так как тело свежее, упитанное и без признаков травм и заболеваний. Второй дельфин имел повреждение, но погиб также недавно.
Напомним, а Анапе волонтеры спасли минимум трех собак, испачканных мазутом. Когда добровольцы заметили дворняг, то животные дышали с трудом. Сотрудники приюта отмыли псов и осмотрели.
Ранее мы писали, в Анапе помогли 1057 птицам, пострадавшим от разлива мазута. Сотрудники центра спасения отмыли и пролечили пернатых, а затем передали в реабилитационные центры и зоопарки.