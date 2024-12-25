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После разлива мазута на Кубани нашли еще двух погибших дельфинов

После ЧП с танкерами на пляжах Кубани обнаружили 21 погибшего дельфина.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

После разлива мазута на Кубани нашли еще два погибших дельфина, сообщает пресс-служба Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».

Всего с 15 декабря на пляжах Краснодарского края обнаружили более 20 дельфинов, причиной гибели которых могут быть нефтепродукты. Так, в Новороссийске 24 декабря нашли две погибших азовки.

Уточняется, что смерть одной из них может быть связана с разливом мазута, так как тело свежее, упитанное и без признаков травм и заболеваний. Второй дельфин имел повреждение, но погиб также недавно.

Напомним, а Анапе волонтеры спасли минимум трех собак, испачканных мазутом. Когда добровольцы заметили дворняг, то животные дышали с трудом. Сотрудники приюта отмыли псов и осмотрели.

Ранее мы писали, в Анапе помогли 1057 птицам, пострадавшим от разлива мазута. Сотрудники центра спасения отмыли и пролечили пернатых, а затем передали в реабилитационные центры и зоопарки.

экология