Мошенники обманули пожилую пару на 20 миллионов рублей в Омске

В Омске супружеская пара стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионеры потеряли более 20 миллионов рублей.
72-летняя женщина из Ленинского округа обратилась в полицию после того, как ей позвонил человек, представившийся работником поликлиники. Он сообщил, что в электронной базе нет данных омички, а также запросил номер СНИЛС для решения проблемы. После завершения разговора пенсионерка сходила в поликлинику по месту жительства. Там ей сообщили, что никто не звонил по этому вопросу. Из этого омичка сделала вывод, что, скорее всего, это были мошенники.
Позже пенсионерке позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» с уже знакомой схемой: зная номер СНИЛС, аферисты оформили от её имени «составили доверенность на распоряжение всеми электронными денежными средствами», причём доверенность — на гражданина Украины. Звонивший напугал пенсионерку государственной изменой. Чтобы предотвратить перевод средств, а также избежать уголовную ответственность, женщине нужно было перевести деньги на «безопасные счета» Центробанка.
Находясь в состоянии стресса, женщина рассказала, что у неё на счетах имеются значительные деньги. Затем ей по видеосвязи позвонил «представитель ФСБ», который напугал пенсионерку, уверяя, что ей необходимо соблюдать конфиденциальность.
Мошенники заставили женщину установить специальные приложения на её смартфон, что дало им возможность контролировать устройство. На протяжении почти двух недель пенсионерка осуществляла денежные переводы на чужие счета.
К мошеннической схеме подключился и муж потерпевшей, профессор одного из омских вузов. Точно так же, как и его жена, он стал жертвой манипуляций и запугиваний.
Когда пожилая пара пыталась провести финансовые операции в банках, сотрудники старались выяснить причины их действий и предлагали помощь, подозревая мошенничество. Однако пенсионеры скрывали правду.
В итоге после общения с банковскими служащими супруги поняли, что стали жертвами мошенников. На этот момент они уже успели перевести на счета мошенников 20 миллионов 12 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи из банковского счёта в особо крупном размере. В настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств дела и поиска злоумышленников.