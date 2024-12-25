Мошенники обманули пожилую пару на 20 миллионов рублей в Омске

72-летняя женщина из Ленинского округа обратилась в полицию после того, как ей позвонил человек, представившийся работником поликлиники. Он сообщил, что в электронной базе нет данных омички, а также запросил номер СНИЛС для решения проблемы. После завершения разговора пенсионерка сходила в поликлинику по месту жительства. Там ей сообщили, что никто не звонил по этому вопросу. Из этого омичка сделала вывод, что, скорее всего, это были мошенники.