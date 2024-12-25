Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Казахстана сообщили о взрыве баллона на борту разбившегося самолета

На борту летевшего из Баку лайнера Embraer 190, разбившегося вблизи казахстанского Актау, взорвался кислородный баллон, сообщило управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана. По данным управления, в результате взрыва пострадали 14 человек. После крушения выжили как минимум 28 человек.

Источник: РИА "Новости"

«25 декабря 2024 года, около 10:58 произошла авиакатастрофа на маршруте Баку — Грозный. На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении управления, которое приводит Orda.kz. Очевидцы рассказали изданию, что кислородный баллон взорвался после того, как в двигатель воздушного судна попала птица. Затем люди начали терять сознание.

Росавиция сообщила, что, предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна командир принял решение приземлиться на запасном аэродроме — в Актау. «Интерфакс» писал, что рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна.

По предварительной информации, на борту самолета находились 67 человек, из которых пятеро — члены экипажа. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии. По последним данным МЧС Казахстана, после крушения выжили 28 человек. Госпитализированы в том числе двое несовершеннолетних — девочки 11 и 16 лет.