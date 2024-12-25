Власти Казахстана сообщили о взрыве баллона на борту разбившегося самолета

«25 декабря 2024 года, около 10:58 произошла авиакатастрофа на маршруте Баку — Грозный. На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении управления, которое приводит Orda.kz. Очевидцы рассказали изданию, что кислородный баллон взорвался после того, как в двигатель воздушного судна попала птица. Затем люди начали терять сознание.
Росавиция сообщила, что, предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна командир принял решение приземлиться на запасном аэродроме — в Актау. «Интерфакс» писал, что рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна.
По предварительной информации, на борту самолета находились 67 человек, из которых пятеро — члены экипажа. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии. По последним данным МЧС Казахстана, после крушения выжили 28 человек. Госпитализированы в том числе двое несовершеннолетних — девочки 11 и 16 лет.