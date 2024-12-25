Власти Казахстана сообщили о взрыве баллона на борту разбившегося самолета

«25 декабря 2024 года, около 10:58 произошла авиакатастрофа на маршруте Баку — Грозный. На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении управления, которое приводит Orda.kz. Очевидцы рассказали изданию, что кислородный баллон взорвался после того, как в двигатель воздушного судна попала птица. Затем люди начали терять сознание.