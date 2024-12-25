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Казахстан открыл горячую линию для родных пострадавших при авиакатастрофе

Спасательные службы Казахстана организовали работу горячих линий, по которым могут обращаться родственники людей, находившихся на борту упавшего под Актау азербайджанского самолета. Об этом говорится в сообщении МЧС Казахстана.

Источник: Gilles Lambert/CC0

Горячие линии заработали по номерам 8−55.96.7172−21 (командный центр) и 8−31.90.7292−91 (Актау).

В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии 8−31.90.7292−99.

Генконсул России в Уральске Алексей Грубый также рекомендовал по конкретным фамилиям обращаться на эти линии.

Он добавил, что российские дипломаты находятся на связи с властями, компетентными органами Мангистауской области, Актау. «Туда направляется наш сотрудник, будет работать на месте, также будет направлен сотрудник российского посольства из Астаны», — добавил собеседник РБК.

25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау разбился лайнер, летевший из Баку в Грозный. Самолет из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу, а затем — в Актау. Лайнер Embraer 190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Среди 67 человек, находившихся на борту, было 16 россиян, сообщило Министерство транспорта Казахстана. По предварительным данным МЧС страны, после крушения выжили 25 человек.