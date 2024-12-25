После столкновения с птицами самолет AZAL решил идти на запасной аэродром

Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил «идти» на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение “идти” на запасной аэродром — им был выбран Актау», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что «оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана».