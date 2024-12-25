С 1 января в Башкирии вырастут цены на алкоголь

В Башкирии изменятся цены на алкоголь. С 1 января минимальные цены на спиртное будут увеличены в среднем на 50−100 рублей.
Как рассказали в пресс-службе Минпромторге республики, водка с 299 рублей подорожает до 349 рублей, стоимость коньяка составит 651 рубль (ранее было 556 рублей). Бренди и вино подорожают от 403 до 472 рублей за 0,5 литра.
Напомним, что в новогодние каникулы продажа алкоголя в магазинах будет ограничена с 3 по 6 января.
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