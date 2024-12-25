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Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL, передает местное агентство АПА.

Источник: Соцсети

«Для расследования инцидента представители госорганов по поручению президента Ильхама Алиева направлены в Казахстан», — говорится в сообщении агентства.

Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил «идти» на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

МЧС