Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау

АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау на западе республики, сообщает агентство Казинформ.

Источник: Sputnik

«По поручению президента Казахстана создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Президент распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой», — говорится в сообщении.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, в катастрофе выжили 27 человек, они доставлены в больницу.

МЧС