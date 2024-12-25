Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, в катастрофе выжили 27 человек, они доставлены в больницу.