Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау

«По поручению президента Казахстана создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Президент распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой», — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, в катастрофе выжили 27 человек, они доставлены в больницу.