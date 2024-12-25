Уголовное дело на поджигателя школы в Порожском во второй раз поступило в суд

Мужчину будут судить по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ближайшее заседание по делу запланировано на 23 января будущего года.
Пожар в школе жилого района Порожский произошел в ночь на 12 февраля. Инцидент обошелся без пострадавших — обгорел лишь угол школы с внешней стороны. В кратчайшие сроки сотрудники ФСБ и полиции задержали поджигателя. Им оказался 40-летний мужчина. Он облил угол школы горючей жидкостью и поджег ее. По его словам, поступок он совершил под воздействием наркотиков, которые употребил незадолго до этого.
Кадр из видео с подозреваемым.
Уголовное дело о поджоге школы в жилом районе Порожский поступило в Братский городской суд уже во второй раз. В картотеке суда имеется запись о ранее поступившем уголовном деле в отношении того же мужчины еще в апреле текущего года. Тогда братчанина обвиняли в менее тяжком «Покушении на повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ст. 30 ст. 167 УК РФ). В августе после нескольких судебных заседаний уголовное дело было возвращено в прокуратуру с пометкой, что фактические обстоятельства свидетельствуют о квалификации действий подсудимого как более тяжкого преступления.
Сейчас поджигателю школы в Порожском грозит до 5 лет лишения свободы.