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Уголовное дело на поджигателя школы в Порожском во второй раз поступило в суд

Братский городской суд рассматривает по существу уголовное дело в отношении 40-летнего братчанина, который поджег школу в жилом районе Порожский. Соответствующая информация размещена в картотеке суда, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: МЧС РФ

Мужчину будут судить по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ближайшее заседание по делу запланировано на 23 января будущего года.

Пожар в школе жилого района Порожский произошел в ночь на 12 февраля. Инцидент обошелся без пострадавших — обгорел лишь угол школы с внешней стороны. В кратчайшие сроки сотрудники ФСБ и полиции задержали поджигателя. Им оказался 40-летний мужчина. Он облил угол школы горючей жидкостью и поджег ее. По его словам, поступок он совершил под воздействием наркотиков, которые употребил незадолго до этого.

Кадр из видео с подозреваемым.

Уголовное дело о поджоге школы в жилом районе Порожский поступило в Братский городской суд уже во второй раз. В картотеке суда имеется запись о ранее поступившем уголовном деле в отношении того же мужчины еще в апреле текущего года. Тогда братчанина обвиняли в менее тяжком «Покушении на повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ст. 30 ст. 167 УК РФ). В августе после нескольких судебных заседаний уголовное дело было возвращено в прокуратуру с пометкой, что фактические обстоятельства свидетельствуют о квалификации действий подсудимого как более тяжкого преступления.

Сейчас поджигателю школы в Порожском грозит до 5 лет лишения свободы.