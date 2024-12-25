Уголовное дело на поджигателя школы в Порожском во второй раз поступило в суд

Уголовное дело о поджоге школы в жилом районе Порожский поступило в Братский городской суд уже во второй раз. В картотеке суда имеется запись о ранее поступившем уголовном деле в отношении того же мужчины еще в апреле текущего года. Тогда братчанина обвиняли в менее тяжком «Покушении на повреждение или уничтожение имущества путем поджога» (ст. 30 ст. 167 УК РФ). В августе после нескольких судебных заседаний уголовное дело было возвращено в прокуратуру с пометкой, что фактические обстоятельства свидетельствуют о квалификации действий подсудимого как более тяжкого преступления.