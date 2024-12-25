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Жительница Усольского района потеряла миллион на фьючерсе какао-бобов

45-летняя работница хлебопекарного производства из села Большая Елань Усольского района потеряла миллион, поверив в заработок на фьючерсе какао-бобов.

Источник: Freepik

Деньги она взяла в долг у родственников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Рекламу биржевой площадки потерпевшая увидела в соцсетях 10 октября. Она перешла по ссылке и заполнила анкету. Вскоре женщине позвонил «менеджер» инвестиционной фирмы, который убедил её вложиться в торговлю какао-бобами.

Сначала потерпевшая перевела 10,5 тысячи рублей. Потом ей поведали о способе увеличить заработок и оформить для этого кредит, но ради большей прибыли привлечь бенефициаров.

Женщина привлекла к дистанционному заработку племянников, которые оформили кредиты и отдали ей 1,043 миллиона рублей.

Женщина вложила все деньги и ждала прибыль более двух месяцев. Когда поняла, что прибыли не будет, пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело.