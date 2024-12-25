Двое детей выжили после крушения самолета в Актау

«Количество выживших составило 28 человек, двое из них — дети», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, двух девочек, предварительно 11 и 16 лет, доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.