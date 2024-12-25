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Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета “Азербайджанских авиалиний”, выполнявшего рейс Баку-Грозный, желаю скорейшего выздоровления раненых», — написал Алиев.