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Знаменитый «дом с петушком» в Уфе продают за 50 млн рублей

В Уфе за 50 млн продают памятник архитектуры XIX века.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выставили на продажу загородный дом Костериных. Уфимцы знают его как «дом с петушком». Стоимость объекта оценена в 50 млн рублей.

В объявлении о продаже говорится, что купленный дом XIX века можно использовать в любых целях, лишь необходимо поддерживать фасад в хорошем состоянии. В последний раз реставрацию объекта проводили два года назад.

Торг, как сообщает продавец, невозможен.

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