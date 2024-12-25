Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей выжили в авиакатастрофе близ Актау

В министерстве по ЧС сообщили о выживших детях в результате крушения самолета близ Актау — среди выживших оказались двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/nehabar

По предварительным данным, 28 выживших человек, из них 2 детей доставлены в больницы.

Ранее в пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о 28 выживших пассажирах после крушения азербайджанского самолета близ Актау.