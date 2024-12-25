Двое детей выжили в авиакатастрофе близ Актау

По предварительным данным, 28 выживших человек, из них 2 детей доставлены в больницы.
Ранее в пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о 28 выживших пассажирах после крушения азербайджанского самолета близ Актау.
В министерстве по ЧС сообщили о выживших детях в результате крушения самолета близ Актау — среди выживших оказались двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, 28 выживших человек, из них 2 детей доставлены в больницы.
Ранее в пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о 28 выживших пассажирах после крушения азербайджанского самолета близ Актау.