Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров, которые летели на разбившемся в Казахстане самолете.
На борту были:
На борту самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося близ казахстанского Актау, находились 67 человек, среди них 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. По меньшей мере 28 человек выжили. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте катастрофы обнаружены тела четырех человек.
Лайнер летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет столкнулся со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения рассказали, что после столкновения с птицами на борту взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей, люди на борту начали терять сознание.