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Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета

На борту разбившегося самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По меньшей мере 28 человек выжили. Найдены тела четырех человек.

Источник: Иса Таженбаев / ТАСС

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров, которые летели на разбившемся в Казахстане самолете.

На борту были:

На борту самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося близ казахстанского Актау, находились 67 человек, среди них 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. По меньшей мере 28 человек выжили. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте катастрофы обнаружены тела четырех человек.

Лайнер летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет столкнулся со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения рассказали, что после столкновения с птицами на борту взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей, люди на борту начали терять сознание.