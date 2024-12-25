Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета

Лайнер летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, самолет столкнулся со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения рассказали, что после столкновения с птицами на борту взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей, люди на борту начали терять сознание.