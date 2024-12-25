В Татарстане налоговики и сотрудники ФСБ устроили облаву на «обнальщиков»

При этом в УФНС напомнили, что в декабре в России ввели ответственность за предоставление поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Это позволяет наказывать организаторов незаконных схем, особенно при крупных и особо крупных размерах ущерба. Ответственность теперь распространяется как на создателей, так и на участников таких схем, увеличивая риски для бизнеса.