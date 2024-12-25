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В Екатеринбурге Театр музкомедии оцепили: что случилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря, ФедералПресс. В Екатеринбурге силовики стянуты к Театру музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта. Причиной оказался бесхозный самокат, оставленный у входа во время детского спектакля. «ФедералПресс» рассказывает подробности.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Кажется, какой-то самокат у входа оставили, поэтому начали проверять», — рассказывают очевидцы.

В театре подтвердили, что причиной для вызова силовиков оказался складной самокат, оставленный возле входа во время детского спектакля. Была вызвана Росгвардия, которая подтвердила безопасность транспортного средства.

«ФедералПресс» сообщал, что сегодня в регионе были и другие поводы для тревоги, которые, к счастью, не подтвердились. Так, в социальные сети вбросили фейковую информацию об опасной пиротехнике. Якобы ее в регион поставили украинские спецслужбы. Данная информация была оперативно опровергнута.