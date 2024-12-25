В Екатеринбурге Театр музкомедии оцепили: что случилось

«ФедералПресс» сообщал, что сегодня в регионе были и другие поводы для тревоги, которые, к счастью, не подтвердились. Так, в социальные сети вбросили фейковую информацию об опасной пиротехнике. Якобы ее в регион поставили украинские спецслужбы. Данная информация была оперативно опровергнута.