Громкое дело экс-акима Атырау: оглашен приговор

«В деле нет мною подписанных документов, в деле нет сговора, нет хищения государственных средств. Негласные следственные действия, которые велись более двух лет, ничего не дали. Ничего не дало и изучение банковских карт и имущественных приобретений моих или членов моей семьи. Я удивлен, что прокурор обвинил меня в подрыве доверия населения к государственным институтам. Я 41 год честно проработал до должности акима города, и на сегодня, работая честно 45 лет, доверие населения к государственным институтам не подрывал».