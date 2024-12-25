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Разбившийся в Актау борт за день до трагедии прилетал в Волгоград

Волгоградцы соболезнуют погибшим в авиакатастрофе с самолетом «Азербайджанских авиалиний».

Источник: Комсомольская правда

Причины авиакатастрофы в Актау еще будут расследовать, пока называют две версии — столкновение с птицами и взрыв баллона на борту. Внимание волгоградцев тоже приковано к этой трагедии: авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» выполняет регулярные рейсы по маршрутам Баку — Волгоград и Волгоград — Баку, и только вчера, 24 декабря, разбившийся сегодня самолет был в Волгограде. Об этом говорит история полетов самолета Embraer E190AR (б/н 4K-AZ65). Он благополучно выполнил полет из Баку в Волгоград и обратно в Баку. Волгоградцы соболезнуют родным и близким погибших в этой страшной трагедии.

По последним данным, в авиакатастрофе в казахском Актау выжили 28 человек, летевших рейсом «Баку-Грозный».