Разбившийся в Актау борт за день до трагедии прилетал в Волгоград

Причины авиакатастрофы в Актау еще будут расследовать, пока называют две версии — столкновение с птицами и взрыв баллона на борту. Внимание волгоградцев тоже приковано к этой трагедии: авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» выполняет регулярные рейсы по маршрутам Баку — Волгоград и Волгоград — Баку, и только вчера, 24 декабря, разбившийся сегодня самолет был в Волгограде. Об этом говорит история полетов самолета Embraer E190AR (б/н 4K-AZ65). Он благополучно выполнил полет из Баку в Волгоград и обратно в Баку. Волгоградцы соболезнуют родным и близким погибших в этой страшной трагедии.