В Тольятти ликвидировали открытое горение в агентстве праздников «Супер База»

Напомним, пожар в торгово-административном здании на Приморском бульваре, 66 вспыхнул около 10 часов утра 25 декабря 2024 года. Огонь охватил кровлю павильона, в котором располагаются агентство праздников и кафе. Поначалу площадь пожара составляла 150 квадратных метров, но потом возросла до 600. На месте работают 45 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.