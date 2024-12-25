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В Тольятти ликвидировали открытое горение в агентстве праздников «Супер База»

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в здании «Супер Базы» на Приморском бульваре в Тольятти.

Источник: МЧС РФ

В Тольятти ликвидировали открытое горение в здании, где расположены агентство праздников «Супер База» и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«Открытое горение ликвидировано в 12:08 на площади 600 квадратных метров», — отметили в оперативном ведомстве.

Напомним, пожар в торгово-административном здании на Приморском бульваре, 66 вспыхнул около 10 часов утра 25 декабря 2024 года. Огонь охватил кровлю павильона, в котором располагаются агентство праздников и кафе. Поначалу площадь пожара составляла 150 квадратных метров, но потом возросла до 600. На месте работают 45 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

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