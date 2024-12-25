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Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с места авиакатастрофы.

Источник: Балтабаев

Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету.

Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. «Куда ехать, куда обратиться — не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю», — сказал Байрамов.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.