Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету.
Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. «Куда ехать, куда обратиться — не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю», — сказал Байрамов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.