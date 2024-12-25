В Дрогичинском районе водитель попал в изолятор на 20 суток за пьяное вождение. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что 21 декабря 2024 года примерно в 20.10 на улице Советской неподалеку от дома № 94 в агрогородке Осовцы в поле зрения сотрудников ГАИ попал водитель, ехавший на мопеде «Минск» без шлема.
Инспекторы начали преследовать водителя. Транспортное средство было остановлено. Водитель, который намеревался убежать, был задержан. Установлено, что за рулем мопеда находился 32-летний житель Дрогичинского района в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали 1,4 промилле алкоголя в крови. В отношении задержанного было составлено восемь административных протоколов, в том числе за невыполнение требований об остановке, неповиновение законным требованиям правоохранителей.
«Водитель помещен в ИВС на 20 суток, в отношении него возбуждено уголовное дело, мопед доставлен на охраняемую стоянку», — сообщили в ведомстве.
По данным ГАИ, у водителя никогда не было прав на управление транспортными средствами. Так, в течение года он уже привлекался к административной ответственности за управлением транспортным средством, не имея не это права и находясь в пьяном состоянии.
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