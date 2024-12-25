Президент Азербайджана возвращается с неформального саммита СНГ в России из-за авиакатастрофы

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается с неформального саммита СНГ в России из-за авиакатастрофы, сообщает ТАСС.
Лидеры СНГ выразили соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе.
В пресс-службе главы Азербайджана сообщили, что Алиев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау. Он также поручил провести расследование причин авиакатастрофы самолета AZAL и взял этот вопрос под свой контроль.
МЧС Казахстана: выжили 25 из 67 пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение.
Как сообщалось ранее, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На месте ЧП возник пожар. Из 67 пассажиров, включая экипаж, выжили 25 человек. Граждан Беларуси на борту самолета не было. На месте происшествия работают 150 сотрудников и 45 единиц техники. Количество пострадавших уточняется, расследование причин авиакатастрофы продолжается. -0-