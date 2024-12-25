Президент Азербайджана возвращается с неформального саммита СНГ в России из-за авиакатастрофы

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На месте ЧП возник пожар. Из 67 пассажиров, включая экипаж, выжили 25 человек. Граждан Беларуси на борту самолета не было. На месте происшествия работают 150 сотрудников и 45 единиц техники. Количество пострадавших уточняется, расследование причин авиакатастрофы продолжается. -0-