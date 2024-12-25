Пенсионер за рулем «Волги» погиб в смертной аварии на трассе под Омском

Сегодня, 25 декабря, на трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. В результате столкновения «Волги» с фурой погиб пенсионер.
Полицейские установили, что в районе 481-го километра трассы Тюмень — Омск 70-летний пенсионер за рулем «Волги» не уступил дорогу грузовику, которым управлял 33-летний мужчина.
В результате столкновения водитель «Волги» скончался в больнице от полученных травм. Полицейские проводят проверку.
Ранее мы писали, что под Омском водитель сбил годовалого ребенка на санках и скрылся с места ДТП. Позже полицейские задержали виновника аварии.