Жительница Башкирии отдала лжеинвесторам три миллиона кредитных рублей

Так, одной из жертв стала 45-летняя жительница Мечетлинского района, которая после звонка от «сотрудников инвестиционной компании» отдала им три миллиона рублей, взятых в долг у банка. Столько же отдал мошенникам 52-летний мужчина из Иглинского района.