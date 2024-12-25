Жительница Башкирии отдала лжеинвесторам три миллиона кредитных рублей

Жители Башкирии продолжают отдавать крупные суммы денег мошенникам. Так, за минувшие сутки аферисты выманили у своих жертв 12 млн рублей. Всего в полицию обратились 19 человек, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Так, одной из жертв стала 45-летняя жительница Мечетлинского района, которая после звонка от «сотрудников инвестиционной компании» отдала им три миллиона рублей, взятых в долг у банка. Столько же отдал мошенникам 52-летний мужчина из Иглинского района.
Чуть не стала жертвой аферистов, представившимся сотрудниками Пенсионного фонда, 66-летняя уфимка. Они убедили ее продиктовать коды, поступившие на телефон, и пытались перевести более одного миллиона рублей, но банк предотвратил операцию.
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