Полиция ликвидировала 70 притонов с нелегальными мигрантами в Москве

«В результате прекращена деятельность 70 притонов для занятия проституцией, выявлено 20 квартир, в которых размещались незаконные мигранты, составлено 135 протоколов об административном правонарушении, в частности, за занятие проституцией и нарушение режима пребывания в РФ», — рассказала Волк.