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Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Житель Ялты пойдет в колонию за участие в мошеннической схеме с муниципальным контрактом по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, ялтинский департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заключил контракт на благоустройство дворовых территорий стоимостью более 145 млн рублей с подрядчиком.

«Осужденный наряду с другими соучастниками заключил с подрядной организацией фиктивный договор на выполнение работ. Всего на счета соучастников необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей», — сказано в сообщении.

Незаконная деятельность выявлена сотрудниками ФСБ. Суд приговорил виновного к одному году исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.