Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве

По данным надзорного ведомства, ялтинский департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заключил контракт на благоустройство дворовых территорий стоимостью более 145 млн рублей с подрядчиком.
«Осужденный наряду с другими соучастниками заключил с подрядной организацией фиктивный договор на выполнение работ. Всего на счета соучастников необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей», — сказано в сообщении.
Незаконная деятельность выявлена сотрудниками ФСБ. Суд приговорил виновного к одному году исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.