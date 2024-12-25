В Волгограде задержали мужчину, поджегшего петарды в банке

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении хулиганских действий.
Инцидент произошел вечером 24 декабря 2024 года. В полицию поступило сообщение о происшествии в офисе банка, расположенном в Тракторозаводском районе города.
На месте событий выяснилось, что неизвестный поджег упаковку с фейерверками внутри помещения банка и скрылся. Хотя возгорания не произошло, и никто не пострадал, действия злоумышленника вызвали опасность и беспокойство.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Для расследования и установления личности подозреваемого был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В результате оперативной работы, проведенной сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ, личность злоумышленника была установлена. Им оказался 52-летний местный житель. При задержании мужчина признал свою вину и сообщил, что совершил поджог по указанию третьих лиц, которые вышли с ним на связь через мессенджер.
Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о применении к нему меры пресечения.