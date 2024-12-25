В Волгограде задержали мужчину, поджегшего петарды в банке

В результате оперативной работы, проведенной сотрудниками полиции совместно с региональным управлением ФСБ, личность злоумышленника была установлена. Им оказался 52-летний местный житель. При задержании мужчина признал свою вину и сообщил, что совершил поджог по указанию третьих лиц, которые вышли с ним на связь через мессенджер.