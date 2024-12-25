Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Витебске милиция задержала пьяного мужчину, выбрасывавшего бутылки с балкона

В Витебске пьяный мужчина выбрасывал бутылки с балкона и получил «административку».

Источник: Комсомольская правда

В Витебске милиция задержала пьяного мужчину, выбрасывавшего бутылки с балкона. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Говорится, что в Витебске 42-летний мужчина перебрал с алкоголем. В тот момент, когда бутылок собралось очень много, фигурант принял решение навести порядок в квартире. Житель Витебска начал выбрасывать пустые пластиковые бутылки с балкона четвертого этажа. Милиция задержала нарушителя. В отношении мужчины составили административный протокол.

Тем временем в Свислочи пенсионерка украла из магазина 100 бутылок алкоголя на 1000 рублей.

Ранее в Дрогичинском районе водитель попал в изолятор на 20 суток за пьяное вождение.

Кроме того, в Беларуси кишечную палочку нашли в популярных смесях Gusto и «Живи здорово».

А еще мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.