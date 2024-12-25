В Витебске милиция задержала пьяного мужчину, выбрасывавшего бутылки с балкона. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Говорится, что в Витебске 42-летний мужчина перебрал с алкоголем. В тот момент, когда бутылок собралось очень много, фигурант принял решение навести порядок в квартире. Житель Витебска начал выбрасывать пустые пластиковые бутылки с балкона четвертого этажа. Милиция задержала нарушителя. В отношении мужчины составили административный протокол.
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