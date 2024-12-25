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Отказали тормоза: Фура влетела в лазурный автобус на юго-западе Петербурга

Грузовик с отказавшими тормозами влетел в лазурный автобус в Красном Селе.

Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события.

Жесткое ДТП произошло перед мостом на проспекте Ленина в Красном Селе. Там грузовик влетел в лазурный автобус. В итоге у общественного транспорта оказались выбиты задние стекла и помят корпус. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

— Авария в Скачках, грузовик ударил автобус. Есть пострадавшие, — написал автор поста.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием к перевозчику. В «Вест-Сервисе» изданию рассказали, что авария случилась из-за того, что у грузовика отказали тормоза. Также там подтвердили, что в ДТП есть пострадавшие.

— В салоне автобуса трое пострадавших с легкими травмами. Они получили ушибы и ссадины, — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП начата проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.