Отказали тормоза: Фура влетела в лазурный автобус на юго-западе Петербурга

Жесткое ДТП произошло перед мостом на проспекте Ленина в Красном Селе. Там грузовик влетел в лазурный автобус. В итоге у общественного транспорта оказались выбиты задние стекла и помят корпус. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».
— Авария в Скачках, грузовик ударил автобус. Есть пострадавшие, — написал автор поста.
«КП-Петербург» обратилась за комментарием к перевозчику. В «Вест-Сервисе» изданию рассказали, что авария случилась из-за того, что у грузовика отказали тормоза. Также там подтвердили, что в ДТП есть пострадавшие.
— В салоне автобуса трое пострадавших с легкими травмами. Они получили ушибы и ссадины, — уточнили в пресс-службе перевозчика.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП начата проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.