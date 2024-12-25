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На омича завели уголовное дело из-за татуировок

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области мужчине грозит уголовное наказание за публичную демонстрацию нацистской символики. Виной всему стали «провокационные» татуировки на теле омича.

Житель Исилькуля на страничке во «ВКонтакте» запостил свои фотографии, на которых были видны татуировки, демонстрирующие нацистскую символику. Как пояснили в пресс-службе омских судов, они располагались на левом плече и мизинце левой руки.

Теперь на омича завели уголовное дело по факту публичной демонстрации нацистской атрибутики. Стоит отметить, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное деяние.