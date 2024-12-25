В Нововоронеже мужчину отправили в СИЗО за дискредитацию российской армии

В Нововоронеже 54-летний местный житель отправлен в следственный изолятор на два месяца. Мужчина разместил на своей странице в социальной сети видео, дискредитирующее Вооруженные силы Российской Федерации и содержащее негативную оценку их действий. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда 24 декабря.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 18 февраля 2025 года.
По версии следствия, мужчина разместил в августе 2024 года видео. Им он пытался выразить свое отрицательное отношение к контртеррористической операции на территории Курской области, СВО и дискредитировать Верховного Главнокомандующего — Президента России и Вооруженные силы Российской Федерации. В итоге оказался за решеткой.