Сотрудники ФСБ задержали свердловчан, готовивших теракт для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, в организации которого участвовали жители Свердловской области. Целью группы был топ-менеджер предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающего Министерство обороны России. Сообщается, что теракт спланировали украинские спецслужбы.
— Задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, — сообщает Центр общественных связей ФСБ. — Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи.
Группа задержанных по наводке зарубежных спецслужб установила наблюдение за местом парковки автомобиля топ-менеджера, изготовила взрывное устройство и заложила его под автомобиль. Компоненты для самодельной бомбы силовики обнаружили в тайнике задержанных.
Участники группы и до этого сотрудничали со спецслужбами Украины — по наводкам кураторов они устанавливали и обслуживали так называемые сим-боксы. Это оборудование может быть использовано для организации конспиративных каналов связей, массовых рассылок с угрозами терактов, мошеннических звонков. Также они помогали иностранным спецслужбам выводить деньги, полученные преступным путем, и нелегально обналичивать эти средства.
— Возбуждено и расследуется уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору), — передает ЦОС ФСБ. — В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием.