Сотрудники ФСБ задержали свердловчан, готовивших теракт для украинских спецслужб

Участники группы и до этого сотрудничали со спецслужбами Украины — по наводкам кураторов они устанавливали и обслуживали так называемые сим-боксы. Это оборудование может быть использовано для организации конспиративных каналов связей, массовых рассылок с угрозами терактов, мошеннических звонков. Также они помогали иностранным спецслужбам выводить деньги, полученные преступным путем, и нелегально обналичивать эти средства.