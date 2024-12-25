Крушение самолета в Актау: одна из выживших в катастрофе — жительница Владивостока

Утром 25 декабря в Актау произошло крушение самолета. Одна из выживших в катастрофе — жительница Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал Shot (18+).
Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL следовал из Баку в Грозный, когда столкнулся с птицами. После этого командир решил уходить на запасной аэродром. Авиасудно разбилось вблизи казахстанского города Актау, на месте происшествия возник пожар.
На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана, еще трое — Киргизии. На данный момент обнаружены тела четырех погибших, 29 человек выжило после крушения, девять из них в тяжелом состоянии.
Одна из выживших — жительница Владивостока. 34-летняя турагент находилась в Баку по работе и сегодня возвращалась домой. По словам матери девушки, пострадавшая находится в больнице в шоковом состоянии.
Напомним, в сентябре потерпел крушение вертолет на Камчатке, который искали больше суток. Были найдены лишь его обломки и тела 17 погибших.