Крушение самолета в Актау: одна из выживших в катастрофе — жительница Владивостока

На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана, еще трое — Киргизии. На данный момент обнаружены тела четырех погибших, 29 человек выжило после крушения, девять из них в тяжелом состоянии.