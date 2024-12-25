На Кубани с 25 декабря ввели режим ЧС из-за экокатастрофы в Черном море

Ранее действовала ЧС муниципального уровня. Режим ввели власти Анапы и Темрюкского района в первые дни крушения судов. Но в связи с тем, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района не прекращается, краевые власти приняли решение расширить действие ЧС на весь регион.
Глава Кубани отметил, что изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря. Это позволило бы его собрать в воде.
«Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи. Я благодарен всем волонтерам и жителям края за то, что с первых дней пришли на помощь», — написал губернатор.