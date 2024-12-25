В Краснодарском крае введен режим ЧС в связи с разливом мазута

«Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — написал Кондратьев в Telegram. Региональный оперативный штаб возглавит замгубернатора Игорь Галась.