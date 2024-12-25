В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек

24 декабря в 8.46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Букча Лельчицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший пенсионер 1957 года рождения, который проживал в доме с разрешения родственников хозяина.
В этот же день в 9.34 пришло сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Веркуды Ушачского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший пенсионер 1961 года рождения.
Кроме того, в 17.50 стало известно о пожаре в жилом доме в Минске по проезду 1-му Кольцевому, принадлежащем пенсионерке 1961 года рождения. На пожаре обнаружен погибший брат мужа хозяйки 1963 года рождения.
25 декабря в 00.49 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Александровка Речицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения.
Уже в 4.21 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Молодечно Минской области по пер.1-му Вагонному. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1930 года рождения.
Во всех случая причины пожара и гибели людей устанавливаются.