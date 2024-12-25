В МЧС опровергли информацию о задымлении ТЦ «Сенная» в Петербурге

Несколько пожарных машин заметили днем 25 декабря у торгового центра «Сенная» на улице Ефимова в Петербурге. В социальных сетях сразу стали делать предположения о том, что же там произошло. Одной из версий стало задымление на втором этаже здания. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу опровергли это.
— В ТК «Сенная» на втором этаже произошло ложное срабатывание сигнализации. Посетители и работники торгового комплекса покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — уточнили в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что в трехкомнатной квартире в доме 33к2 на улице Подвойского в Северной столице произошел пожар. В нем пострадал мужчина, его госпитализировали. Также из здания было выведено 10 человек. С возгоранием спасатели справились примерно за полчаса.