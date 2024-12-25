В МЧС опровергли информацию о задымлении ТЦ «Сенная» в Петербурге

Несколько пожарных машин заметили днем 25 декабря у торгового центра «Сенная» на улице Ефимова в Петербурге. В социальных сетях сразу стали делать предположения о том, что же там произошло. Одной из версий стало задымление на втором этаже здания. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу опровергли это.