СК РФ возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Актау

Лайнер Азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря рухнул на взлетную полосу в международном аэропорту Актау на западе Казахстана. Предварительно известно, что самолет в воздухе столкнулся со стаей птиц, а затем, пытаясь зайти на посадку, ударился о землю и загорелся.