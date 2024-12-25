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СК РФ возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Актау

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства крушения самолета Азербайджанских авиалиний, на борту которого находились российские граждане, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что речь идет о статье ст. 263 УК РФ, это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стало известно, что на борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 69 человек, из них 5 — члены экипажа. По данным казахстанского Минтранса, рейсом из Баку в Грозный летели 37 граждан Азербайджана, 6 казахстанцев, 3 кыргызстанца и 16 россиян.

Среди выживших при авиакатастрофе, предварительно, 10 россиян, сообщило посольство РФ в Казахстане. Также СМИ уточняют, что еще одна выжившая девочка, гражданство которой пока не определили, тоже может быть россиянкой.

Российским СК организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в ведомстве.

Крушение в Актау

Лайнер Азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, утром 25 декабря рухнул на взлетную полосу в международном аэропорту Актау на западе Казахстана. Предварительно известно, что самолет в воздухе столкнулся со стаей птиц, а затем, пытаясь зайти на посадку, ударился о землю и загорелся.

На борту находились 69 человек, из них 5 — члены экипажа, по уточненным данных, 28 человек выжили, они доставлены в больницы, 7 человек находятся в тяжелом состоянии.

СК