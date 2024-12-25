Суд арестовал сотрудника ФСБ за получение взятки от бывшего мэра Среднеуральска

По версии следствия, Андрей Зашляпин и общественный деятель Видади Мустафаев в октябре 2021 года встретились с Артемом Шунайловым в кафе Plov Project. Силовик за вознаграждение в 10 млн руб. предложил «используя свои должностные полномочия и авторитет занимаемой должности» оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он за вознаграждение пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии.