Суд арестовал сотрудника ФСБ за получение взятки от бывшего мэра Среднеуральска

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, силовику предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Андрей Зашляпин и общественный деятель Видади Мустафаев в октябре 2021 года встретились с Артемом Шунайловым в кафе Plov Project. Силовик за вознаграждение в 10 млн руб. предложил «используя свои должностные полномочия и авторитет занимаемой должности» оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он за вознаграждение пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии.
По версии следствия, Андрей Зашляпин предложение принял. 28 октября 2021 года мэр через Видади Мустафаева передал Шунайлову первую часть взятки в размере 3 млн руб., а в феврале 2022 года еще 3 млн руб. Впрочем, в окружении экс-мэра говорят, что деньги передавались в долг, о чем имеется расписка.
В отношении Андрея Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а в отношении Видади Мустафаев, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры, по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).