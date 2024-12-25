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Число выживших при авиакатастрофе в Казахстане выросло до 32

Число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32, сообщили на брифинге Азербайджанских авиалиний. Всего на борту было 69 человек.

Источник: РИА "Новости"

Число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32, сообщили на брифинге Азербайджанских авиалиний. Всего на борту было 69 человек.

Сообщение компании приводит Sputnik Азербайджан.