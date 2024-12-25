Число выживших при авиакатастрофе в Казахстане выросло до 32

Число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32, сообщили на брифинге Азербайджанских авиалиний. Всего на борту было 69 человек.
Сообщение компании приводит Sputnik Азербайджан.
Число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32, сообщили на брифинге Азербайджанских авиалиний. Всего на борту было 69 человек.
Число выживших после авиакатастрофы в Казахстане выросло до 32, сообщили на брифинге Азербайджанских авиалиний. Всего на борту было 69 человек.
Сообщение компании приводит Sputnik Азербайджан.